Таиланд, Египет и ОАЭ вошли в топ-3 зарубежных направлений на Новый год

Бронирование туров россиянами на новогодний период выросло на 65% год к году. В топ-пять зарубежных направлений вошли Таиланд, Египет, ОАЭ, Вьетнам и Турция, сообщила пресс-служба ассоциации туроператоров (АТОР).

По данным АТОР, первое место по бронированию занял Таиланд (доля продаж туров составила около 24%), у туроператора PEGAS Touristik бронирования увеличились на 38% г/г, у FUN&SUN — на 96%. Второе место занял Египет (доля продаж — 23%), туроператоры отмечают рост бронирований в страну на 104% год к году. На третьем месте — ОАЭ с долей продаж около 19%, рост туристических броней составил примерно 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля продаж туров во Вьетнам и Турцию на новогодний период составила около 7-8%. Брони во Вьетнам, по данным FUN&SUN, выросли на 2051% год к году, у туроператоров Anex — на 3422%, и на 215% у «Русского экспресса». Спрос на брони в Турцию вырос от 14% до 95% у разных туроператоров.

В десятку самых популярных направлений для отдыха в новогодние праздники вошли Мальдивы, Шри-Ланка, Хайнань (Китай), Гоа (Индия) и Куба. В АТОР отметили, что также пользуются спросом Индонезия, Франция, Италия, Маврикий, Сейшелы, а также морские круизы, места на которые были раскуплены еще в летний период.