«След ведет к самой администрации Трампа»

Опубликованные агентством Bloomberg расшифровки разговоров американского спецпосланника с российскими коллегами стали главной темой в мировых СМИ. В частности, речь идет о контактах Стивена Уиткоффа с помощником президента России Юрием Ушаковым и спецпредставителем Кириллом Дмитриевым. Дональд Трамп назвал подобные вещи обычным делом. Ушаков косвенно дал понять, что такое общение могло иметь место. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что переговорный процесс по Украине вновь застопорился.

Поздно ночью по московскому времени, когда в Вашингтоне был вечер, авторитетное агентство Bloomberg опубликовало расшифровку якобы телефонных разговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и его российским коллегой Кириллом Дмитриевым. Что касается подлинности, от комментариев воздержимся. Пересказывать содержание полностью также нет смысла — все уже опубликовано.

Как бы то ни было, есть две записи и два тезиса. Сначала Уиткофф, по сути, инструктирует Кремль накануне визита в Белый дом Владимира Зеленского в октябре, как переломить ситуацию в свою пользу (в смысле в пользу России). Президент Украины тогда летел в США в хорошем настроении в расчете, скажем так, на ужесточение позиции главы Белого дома к Москве. Речь даже шла о передаче Киеву ракет Tomahawk. Но в результате Трамп изменил позицию: должен был состояться новый российско-американский саммит в Будапеште. В итоге этого не случилось, но и Зеленский не получил того, на что рассчитывал.

Второй аспект — все эти переговоры косвенно подтверждают, что новый мирный план из 28 пунктов имеет российское происхождение. Документ был передан Уиткоффу, тот его перевел на английский и выдал за американский. Подобная версия в последнее время активно обсуждается в СМИ. Оба этих аргумента играют напрямую против Уиткоффа, который представляется «рукой Москвы».

47-й президент Соединенных Штатов прокомментировал случившееся на борту номер один по пути в резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, где он собирается отметить День благодарения, мол, ничего страшного, это обычная практика переговоров. С Украиной то же самое происходит. Диалог продолжается, все хорошо, мы, как никогда, близки к сделке. Можно рискнуть предположить, что след всех этих телефонных утечек ведет к самой администрации Трампа. Общий смысл, скажем мягко, в том, чтобы отодвинуть Уиткоффа от переговорного трека.

Мы не будем проводить собственное расследование. Вопрос лежит на поверхности. Есть ответственные чиновники, которые по рангу отвечают за внешнюю политику, и институт спецпредставителей, которые их подменяют. Все разговоры о том, что между ними налажено отличное взаимодействие, — это хорошая мина при плохой игре. Руководитель может быть только один. Ситуация, когда их много и все занимаются одним и тем же делом, ведет к разбалансировке всей системы. В принципе, мы это и наблюдаем: появляется сначала один мирный план, затем другой, третий, а в итоге ничего не работает.

Что мы имеем по факту? Трамп, по сути, отменил дедлайн для Зеленского, попытка принуждения Киева к миру в оперативные сроки не состоялась. Переговоры, конечно, продолжаются. Глава Белого дома использовал нулевой вариант: ни с кем не встречусь, пока не будет реальных подвижек к миру. Логично. Зеленский собирался в Мар-а-Лаго, но получил отказ. Российско-американский саммит в Будапеште или где-то еще в ближайшее время не состоится. В целом прогноз дальнейшего развития событий не очень оптимистичный. Противники Трампа не преминут воспользоваться очередным скандалом, хотя пока особой реакции не поступало. Но это ничего не значит. Удар логично наносить внезапно, когда его совсем не ждешь.

Дмитрий Дризе