Минфин повысил прогноз по выдаче ипотеки в 2025 году до 4 трлн рублей

Министерство финансов повысило до 4 трлн руб. прогноз по выдаче ипотеки на 2025 год, что на 200 млрд руб. больше предыдущей оценки. В 2026 году ожидается сохранение этого уровня, но с увеличением доли рыночных программ, сообщил замминистра Иван Чебесков.

Он отметил, что в начале года прогноз по ипотеке составлял 3,8 трлн руб., это на 1 трлн руб. ниже показателей прошлого года. «В целом мы увидели сейчас всплеск (спроса. — "Ъ"). Есть разные точки зрения, почему этот всплеск есть», — сказал господин Чебесков на Domclick Digital Day.

Замминистра добавил, что Минфин надеется на снижение ключевой ставки, что приведет к снижению ставок по рыночной ипотеке на 4-5 п.п. в следующем году.