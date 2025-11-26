Такси заняли «Филатов луг»

Жители дома в Новой Москве пожаловались на бесхозные машины такси во дворе. Людям негде парковаться уже несколько месяцев, рассказали “Ъ FM” собственники квартир в ЖК «Филатов луг». По их словам, придомовую территорию заняли желтые автомобили без номеров, а также около десятка большегрузов. Владельцы транспортных средств на связь с жильцами не выходят, а управляющая компания игнорирует жалобы. Часть машин брендированы для работы в «Яндекс Такси», остальные принадлежат перевозчику «Султан» и строительным компаниям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Двор фактически превратился в таксопарк, рассказала “Ъ FM” местная жительница Екатерина: «Его незаконно организовали на нашей парковке в жилой зоне. Проблема длится уже более полугода. Управляющая компания и ГАИ бездействуют. Проблема заключается в нехватке парковочных мест для жителей, потому что "Яндекс Такси" и другие коммерческие организации завозят сюда свои машины без номеров и в оклейке. Жителям приходится оставлять свои автомобили далеко от дома, при этом многие являются инвалидами или имеют маленьких детей. Им приходится добираться без авто с других парковок в дождь, снег и слякоть. У нас здесь стоят около 20 коммерческих машин: грузовики, "Газели", и также около 62 такси, которые разбросаны по большим парковкам и в придомовых локациях».

“Ъ FM” направил запрос и ждет ответа от «Яндекс Такси», владельца перевозчика «Султана» и управляющей компании «Наш Дом». Как можно разрешить ситуацию, в которую попали жильцы ЖК «Филатов луг»? По словам руководителя направления ЖКХ юридической группы «Яковлев и партнеры» Сергея Сергеева, подобные случаи для Москвы — не редкость: «В первую очередь необходимо выяснить, что с землей. Земельные участки под многоквартирными домами принадлежат всем собственникам на праве общедолевой собственности. Поэтому если этот земельный участок официально внесен в Росреестр, то собственники могут на общем собрании принять решение об установке ограждающих конструкций — заборов, шлагбаумов — и о порядке допуска этих лиц и на территорию придомовых парковок. Любой собственник имеет право обратиться в муниципалитет с заявлением о том, чтобы было проведено межевание и поставлен на кадастровый учет земельный участок, а потом уже на собрании решить этот вопрос. По времени это займет примерно года полтора-два. Участие управляющей компании здесь не требуется, но теоретически, конечно, она может помочь собственникам в проведении и организации общего собрания, вместе обеспечить исполнение этого решения.

При этом в Москве действуют новые правила в случае, если владелец машины, которая занимает парковочное место, уже продолжительное время не выходит на связь. Работают в том числе специальные службы, которые отслеживают такие автомобили.

У граждан тоже есть возможность написать обращение о наличии такого ТС, специалисты проведу т его осмотр. Если машина действительно имеет признаки бесхозной, то сначала последует предупреждение, потом ее забирают на специальную стоянку. У собственника есть полгода, чтобы объявиться и заявить свое право на этот автомобиль. Если этого не происходит, то он отправляется на утилизацию».

По данным властей Москвы, за последние полгода на утилизацию отправили больше 1 тыс. бесхозных автомобилей. На жалобы жильцов ЖК «Филатов луг» отреагировали в Госдуме. Там предложили ограничить 20 минутами время стоянки машин такси в придомовой зоне.

Никита Путятин