Оценки нехватки

Россияне рассказали, что хотят получать больше поддержки от работодателей. К такому выводу пришли в Аналитическом центре НАФИ, проведя исследование при поддержке «Avon Россия». Были изучены популярные среди работодателей дополнительные (выходящие за рамки государственных программ) виды корпоративной поддержки сотрудников с фокусом на наличие программ по поддержке женщин в декретном отпуске. Всего в опросе приняли участие 500 представителей работодателей и более 900 работающих в найме россиян.

Среди имеющихся программ поддержки в компаниях порядка 36% работников выделяют программы обучения и повышения квалификации, 27% сообщили о предоставлении работодателем медицинской страховки, о существовании на работе финансовой помощи и компенсациях рассказали 25% сотрудников.

Каждый четвертый работающий россиянин отметил отсутствие в своей организации перечисленных программ и в целом любых видов дополнительных программ корпоративной поддержки сотрудников. Реализация различных мер поддержки сотрудников в большей степени присутствует в компаниях среднего (70%) и крупного (61%) бизнеса, а также в компаниях, в которых доля женщин составляет от 51% до 75%.

По данным представителей российских компаний, в тройку популярных поддерживающих мер, распространенных в организациях, входят программы корпоративного обучения (71%), к которым относятся курсы повышения квалификации как внутри компании, так и вне офиса за счет средств компании. Более половины работодателей (64%) рассказали, что осуществляют меры, повышающие вовлеченность сотрудников в рабочие процессы, и регулярно обмениваются обратной связью: в компаниях практикуются опросы удовлетворенности, встречи сотрудников и руководителей. Еще 63% сообщили о действующих в компании программах для сотрудников, направленных на соблюдение баланса между работой и личной жизнью.

Однако, согласно результатам исследования, у 62% компаний, работающих в России, меры профессиональной поддержки и карьерного развития сотрудников находятся на разных этапах внедрения, только у 14% компаний такие программы носят формализованный характер.

Среди основных причин, из-за которых компании не планируют внедрять меры поддержки сотрудников, респонденты отмечают недостаток ресурсов (30%), отсутствие необходимости (24%), а также наличие необходимых условий для развития карьеры сотрудников (13%).

Отдельный фокус исследования был посвящен вопросу поддержки сотрудников российских компаний в декретном отпуске и измерению удовлетворенности таких сотрудников существующими корпоративными программами. Как удалось выяснить, только 30% компаний реализуют в настоящее время или планируют реализовать меры или инициативы по профессиональной поддержке женщин во время и/или после декретного периода, что в два раза ниже по сравнению с общей долей поддержки всех сотрудников. Каждая одиннадцатая компания помогает женщинам только в период декрета, каждая третья — только после декретного отпуска. Среди основных мер поддержки — курсы по обучению и адаптации (25%), предоставление гибкого графика (18%). Еще 42% представителей работодателей затруднились назвать существующие в компании меры поддержки для сотрудниц.