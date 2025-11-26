Отец Тимура Иванова попросил суд не забирать подаренные сыном мотоциклы

Отец бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова не согласен с иском Генеральной прокуратуры о конфискации его имущества. Вадим Иванов утверждает, что приобрел люксовый автомобиль за свои средства. Он также попросил суд оставить ему два мотоцикла, подаренных сыном до перехода на работу в Минобороны.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Адвокат семьи Денис Балуев в Пресненском суде Москвы заявил, что Тимур Иванов подарил отцу мотоцикл Triumph Thunderbird Storm ABS в 2015 году, до своего назначения на государственную должность. По словам юриста, второй мотоцикл из иска прокуратуры, Agusta Brutale 800 Dragster, также был добросовестно приобретен. Что касается автомобиля Escalade, Вадим Иванов купил его на собственные средства, добавил адвокат. Он подчеркнул, что эти транспортные средства не могут быть предметом антикоррупционного иска.

Представитель семьи экс-министра добавил, что его доверитель «никогда материально или социально не зависел от сына», передает ТАСС.