Власти Крыма надеются снять запрет на проезд по Крымскому мосту к турсезону

Власти Крыма надеются, что электрокарам разрешат ездить по Крымскому мосту к высокому туристическому сезону в следующем году. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

«Мы находимся в росте, но вот эта история с ограничениями для машин с гибридными двигателями очень серьезно может нам навредить, если этот пункт не отменят… Очень надеюсь, что ситуация с безопасностью позволит это ограничение снять»,— отметил господин Константинов.

Говоря о перспективах следующего курортного сезона на полуострове, он выразил надежду, что все ограничения по проезду Крымского моста будут сняты.

С 3 ноября власти Краснодарского края, а затем и Крыма ввели запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту. Чиновники сообщили, что данная мера была принята с целью обеспечения безопасности граждан, и попросили отнестись с пониманием к введенному ограничению.

Александр Дремлюгин, Симферополь