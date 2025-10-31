На Крымском мосту запретят проезд электрокаров

С 3 ноября вводится запрет на проезд электрических авто по Крымскому мосту. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в Telegram-канале. По его словам, мера принята по рекомендации силовых и правоохранительных структур.

По словам господина Аксенова, до особого распоряжения будет временно ограничено движение гибридных и электрических транспортных средств по участку дороги А-290 Новороссийск — Керчь. Запрет касается участка от км 162+931 до км 145+400, ведущего к Керченскому проливу со стороны Крыма.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал документ, который вводит ограничения на проезд по мосту для электрокаров, гибридных авто и грузовиков со стороны Кубани. Власти отмечают, что это решение принято в рамках мер по обеспечению безопасности и профилактике возможных террористических угроз.

В качестве альтернативы участникам движения на электрокарах и гибридах предложено использовать сухопутный маршрут от Таганрога в Ростовской области до крымского Джанкоя.

Александр Дремлюгин, Симферополь