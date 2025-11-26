Минфин РФ надеется на снижение рыночной ставки по ипотеке в 2026 году на 4–5 п.п.

Минфин России надеется, что рыночная ставка по ипотеке снизится на 4–5 п.п. в 2026 году. Об этом заявил глава министерства Иван Чебесков на Domclick Digital Forum. Он отметил, что на такую динамику может повлиять снижение ключевой ставки Банка России.

Господин Чебесков сообщил, что спрос на ипотеку превысил ожидания Минфина и продолжает расти. В этом году министерство прогнозировало, что рынок выдач по ипотеке составит 3,8 трлн руб. Теперь прогнозы повысились до 4 трлн руб. за год. «Мы видим, что спрос по ипотеке выше наших ожиданий. Ситуация будет примерно такая же в следующем году, но будет расти доля рыночных программ»,— сказал глава Минфина (цитата по «РИА Новости»).

В октябрьском отчете ЦБ отмечается, что за три квартала 2025 года в России выдали 2,65 трлн руб. Около 83% из них относятся к льготным ипотечным программам. Согласно статистике регулятора, выдачи рыночной ипотеки планомерно растут, однако все еще остаются небольшими. Аналитики ЦБ считают, что это связано с по-прежнему высокими ставками по таким кредитам.