Бывшему замгубернатора Севастополя запросили 12 лет по обвинению во взятке

Обвинение потребовало 12 лет колонии строгого режима для экс-замгубернатора Севастополя Евгения Горлова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре города-героя.

Рассмотрение уголовного дела происходит в Ленинском районном суде Севастополя. «Доказательства по делу Евгения Горлова и Максима Ларина полностью подтверждают вину подсудимых»,— уточнили в надзорном ведомстве.

Бывшему замгубернатора также потребовали присудить штраф в размере 360 млн руб. и лишить его права работать на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение последующих десяти лет.

Другому фигуранту дела, Максиму Ларину, прокурор потребовал назначить восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 180 млн руб.

В правительстве Севастополя Евгений Горлов курировал сферы ЖКХ и природопользования, а до этого возглавлял департамент городского хозяйства города-героя. Чиновника задержали в августе 2024 года.

Согласно материалам уголовного дела, Евгений Горлов вынуждал председателя совета директоров ПАО «Севастопольгаз» платить ему 1 млн руб. в месяц за общее покровительство и содействие по оплате заключенных договоров с подведомственными учреждениями. Затем, по версии следствия, Евгений Горлов потребовал передать ему взятку сразу за полгода. Посредником должен был выступить их общий приятель Максим Ларин, его фирма была подрядчиком правительства Севастополя, выполняя государственные контракты на проведение строительно-монтажных работ.

Перед встречей потерпевший обратился за помощью в региональное УФСБ. Силовики задержали подозреваемых в момент передачи денег. В ходе следственных действий оба признали вину полностью.

