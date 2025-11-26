Вокзалы Санкт-Петербурга с начала года обслужили более 34 млн пассажиров

По итогам десяти месяцев текущего года услугами вокзальных комплексов Санкт-Петербурга воспользовались около 34,2 млн пассажиров. По данным пресс-службы ОЖД, более 9,9 млн человек было отправлено поездами дальнего следования, а свыше 24,3 млн — в пригородном сообщении.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Лидером по пассажиропотоку в январе-октябре 2025 года традиционно стал Московский вокзал, обслуживший 11,4 млн пассажиров.

Далее расположились: Балтийский вокзал — 8,1 млн человек, Финляндский — 7,8 млн, Витебский — 4,5 млн, Ладожский вокзал — 2,4 млн пассажиров.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что ОЖД определила самые популярные пригородные туристические направления в октябре этого года.

Андрей Цедрик