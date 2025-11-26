ОЖД определила самые популярные пригородные туристические маршруты в октябре

По итогам октября текущего года наиболее популярным маршрутом в пригородном сообщении на Октябрьской железной дороге стало туристическое направление Витебский вокзал — Царское Село — Витебский вокзал. Им воспользовались более 349,8 тыс. пассажиров (+0,4% к предыдущему году), сообщили в пресс-службе ОЖД.

Следующим по популярности фиксируется маршрут Финляндский вокзал — Выборг — Финляндский вокзал. По нему за второй месяц осени перевезли 247,3 тыс. пассажиров (+2%). Далее следуют: Московский вокзал — Колпино — Московский вокзал (перевезено более 239 тыс. пассажиров — показатель на уровне прошлого года), Балтийский вокзал — Старый Петергоф — Балтийский вокзал (более 188,7 тыс. пассажиров; +6%).

Кроме этого, рост показывают маршруты маятниковой миграции: Рыбацкое — Ижоры — Рыбацкое (44,4 тыс. пассажиров; +2%), Мурманск — Апатиты — Мурманск (перевезено более 2,1 тыс. пассажиров; +11%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в общей сложности с начала года пассажиропоток на сетях ОЖД превысил 170 млн человек.

Андрей Цедрик