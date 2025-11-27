Счетная палата выявила нарушения по использованию госбюджета в МГТУ и РАНХиГС

Счетная палата опубликовала результаты проверки деятельности МГТУ им. Баумана, МИЭТ и РАНХиГС. В ходе проверки было установлено, что вузы «неэффективно» использовали бюджетные средства, выделенные на 2021-2024 годы. В частности, они не ввели в эксплуатацию часть объектов, строительство которых финансировалось государством. Вузам выданы представления о нарушениях и выявленных недостатках.

Согласно отчету палаты (есть у «Ъ»), на указанный период МГТУ было выделено 62,4 млрд руб., РАНХиГС — 59,5 млрд руб., МИЭТ — 30 млрд руб. Общий объем расходов вузов составил 273,7 млрд руб., из которых 151,97 млрд руб. (55,5%) — средства федерального бюджета.

Проверка показала, что объем финансирования вузов был достаточным для их уставной деятельности и даже превышал потребности заведений — на 1 января 2025 года объем неисполненных расходов по трем вузам составил 11,2 млрд рублей.

При этом использование средств учреждениями в Счетной палате назвали «недостаточно эффективным». В период с 2021 по 2024 год вузы занимались строительством 14 капитальных объектов. В их реализацию было вложено 23 млрд руб. При этом «средства были использованы без достижения установленного результата», указывают в палате, — не один из объектов не был введен в эксплуатацию к 2024 году. Сроки ввода переносились неоднократно, и фактическое финансирование строительства превысило запланированные изначально объемы. Кроме того, строительство привело к росту дебиторской задолженности — на 1 января 2025 года она составила 15,6 млрд руб.

Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, комментируя отчет Счетной палаты, указал, что выделенные МГТУ и МИЭТ средства были направлены на развитие инфраструктуры вузов. В частности, с 202-го по 2024 год в вузах были запущены инженерные школы, созданы новые направления исследований и внедрены прикладные разработки. «Средства, выделяемые из федерального бюджета на обеспечение деятельности обоих вузов-лидеров, позволили им существенно развить свою инфраструктуру»,— сказал господин Афанасьев.

Полина Мотызлевская