Корзины жеребьевки чемпионата мира 2026 года
Корзина 1: Канада, Мексика, США, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия.
Корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Республика Корея, Эквадор, Австрия, Австралия.
Корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР.
Корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, победитель «пути А» европейского play-off (Италия/Северная Ирландия/Уэльс/Босния и Герцеговина), победитель «пути B» европейского play-off (Украина/Швеция/Польша/Албания), победитель «пути C» европейского play-off (Турция/Румыния/Словакия/Косово), победитель «пути D» европейского play-off (Дания/Северная Македония/Чехия/Ирландия), победитель «пути 1» межконтинентального play-off (Новая Каледония/Ямайка/Демократическая Республика Конго), победитель «пути 2» межконтинентального play-off (Боливия/Суринам/Ирак).