Суд в Москве вынес приговор по делу о хищении активов Минобороны

Хамовнический районный суд Москвы вынес приговор юристу Кантемиру Карамзину (в прошлом Кокоев) и еще шести подсудимым по уголовному делу о мошенничестве, создании преступного сообщества и участии в нем. Господина Карамзина приговорили к 21 году колонии и штрафу в 4,4 млн руб.

Вместе с ним приговор выслушали Вячеслав Крючков, Денис Исаев, Константин Мищенко, Александр Мурасеев, Вадим Темченко и Вадим Матиков. Им суд дал от 8 до 20 лет колонии. По одному из эпизодов мошенничества уголовное преследование было прекращено в связи с истечением сроков давности.

В прениях гособвинитель потребовала отправить фигурантов в колонию на сроки от 8 до 22 лет, а полсотни объектов — вернуть государству. Также по делу проходил бывший юрист ВСУМ Валерий Кулиш, который погиб в 2021 году, выпав из окна здания МВД.

По версии обвинения, Кантемир Карамзин в 2006 году организовал ОПС для хищения недвижимости ОАО «Военно-строительное управление Москвы» (ВСУМ) и рейдерского захвата компании «Деласо Венчерус», на которую была оформлена недвижимость. Ущерб следствие оценило в 1 млрд руб. В ходе судебного процесса подсудимые вину не признали.

Ефим Брянцев