«Спартак» оштрафовали на 800 тыс. рублей за драку болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 800 тыс. рублей за драку болельщиков. Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц, слова которого приводит «Матч ТВ».

22 ноября «Спартак» одержал домашнюю победу над столичным ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) — 1:0. После игры в СМИ появился видеоролик, на котором фанаты «Спартака» избивают болельщика с шарфом ЦСКА, который, как заявил господин Григорьянц, стал зачинщиком драки.

За необеспечение безопасности, повлекшее нарушение зрителями общественного порядка, и неправомерные действия зрителей «Спартак» оштрафован на 800 тыс. рублей, за скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений болельщиками — на 200 тыс. рублей. Также КДК РФС принял решение взыскать с ЦСКА 200 тыс. рублей за неправомерные действия болельщика и 20 тыс. рублей за скандирование ненормативных выражений.

«Спартак» с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА располагается на второй строке, имея в активе 33 балла.

Таисия Орлова