Wintershall ответила через ОАЭ

Дубайский суд вынес беспрецедентное решение в адрес России за попытки взыскать штраф с немецкой Wintershall. Нефтегазовый гигант Wintershall инициировал судебные разбирательства в мае прошлого года. Компания сотрудничала с «Газпромом» 17 лет, но в 2023-м ушла с рынка, обвинив Россию в экспроприации ее активов и понесенных убытках. В свою очередь, московский суд запретил немецкой компании продолжать разбирательства в Гааге. На прошлой неделе арбитраж удовлетворил иск Генпрокуратуры и потребовал взыскать с Wintershall €7,5 млрд за нарушение этого запрета. В ответ Дубайский международный финансовый центр по заявлению Wintershall вынес предупреждение в адрес России за решение Генпрокуратуры.

Текст ордера приводит РБК: «Если Вы, Российская Федерация, не подчинитесь ордеру, вы можете быть признаны виновной в неуважении к суду, можете быть оштрафованы, дело может быть передано генеральному прокурору Дубая, или ваши активы могут быть арестованы». Старший юрист NSP Сергей Бахмисов называет предупреждение излишне эмоциональным: «Это выглядит очень необычно и даже вызывающе. Такого еще не было.

По сути, суд DIFC вынес так называемый предупреждающий Penal order, что Российская Федерация — в лице ее органов и представителей или иных физических лиц — будет нести ответственность за неуважение к суду, если не исполнит приказы состава арбитража о прекращении судебных разбирательств в Арбитражном суде города Москвы. Неуважение к суду действительно может наказываться уголовно, однако надо сказать, что, во-первых, еще не было признано, что РФ находится в положении неуважения к суду, во-вторых, само наказание должно определяться отдельным судебным актом. Речь идет о некоем предупреждении. В определенной степени можно говорить о какой-то эскалации. Юрисдикции замыкаются в приказах о запрете что-либо делать другой юрисдикции, когда это закончится, неизвестно.

Конкретно принятые меры для исполнения этого приказа неясны. Непонятно, как все это исполнять и будут ли вообще попытки исполнения.

Вопросами задаются все. Спор, конечно, связан с санкциями и контрсанкциями, но все-таки здесь частный инвестор пытается получить возмещение. В случае смягчения политической обстановки непонятно, как все это будет обговариваться. В целом государство и частный инвестор вполне могут договориться. Но после всего, что сделано, это сложно представить».

В 2024-м Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли немецкой компании должны перейти новым российским собственникам. Сумма, которую Wintershall планировала взыскать с российской стороны, была соразмерной — €7,5 млрд. Такие споры часто связаны с геополитикой и могут тянуться десятилетиями, отмечает старший юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян: «Безусловно, разбирательства будут предельно долгими, и этот юридический конфликт во многом — продолжение неких политических противоречий. Например, разбирательства по делу ЮКОСа, по сути, продолжаются по сей день. То есть юридическое устройство мира позволяет такие процессы тянуть в том или ином измерении десятилетиями, причем без какого-то определенного результата.

Текущая международная ситуация породила мириады споров в самых разных учреждениях: судебных, арбитражных, национальных. И исполнение этих решений — отдельный вопрос. Юридические механизмы во многом выступают способом легитимации политических требований. Что бы ни происходило, все считают себя, по крайней мере номинально, связанными правом, и получить судебное или арбитражное решение, которое легитимирует твою позицию, очень важно».

Wintershall занимается добычей энергоресурсов в Норвегии, Германии, работает в Латинской Америке, Египте и на Ближнем Востоке. Корпорация утверждала, что потеряла возможность вести бизнес в России. Однако в Москве указывали, что это решение компания приняла самостоятельно, более того, она присоединилась к европейским санкциям.

Анна Кулецкая