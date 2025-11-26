На Мосбирже почти на 7% снижались акции НКХП после заявления замглавы МИД РФ

26 ноября акции ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП) снижались на 6,95% на Мосбирже после заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова об окончании периода зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС.

На пресс-конференции Министерства иностранных дел Сергей Рябков отметил, что в сфере продовольственной безопасности необходимо ввести действенные усилия.

«Зерновая сделка, время ее, видимо, все-таки скорее ушло. Есть, разумеется, понимание, что в сфере продовольственной безопасности необходимы действенные работоспособные усилия. И я хочу подчеркнуть, что тот же самый Евросоюз, который кичится своим квазигуманитарным подходом ко многим международным вопросам, на деле просто саботировал реализацию целой серии пониманий, которые помогали бы выравниванию ситуации на продовольственных рынках и, главное, давали бы возможность странам и людям, которые в этих странах живут, особо нуждающимся в продовольствии по приемлемым ценам, получать его из России»,— цитирует ТАСС слова Рябкова.

Таким образом заместитель главы МИД России прокомментировал слова президента Турции Эрдогана о намерении обсудить возобновление договоренностей по зерновому коридору.

Акции НКХП после выхода заявления на Мосбирже в 14:39 снизились до 495 руб. за бумагу, а к 16:13 снижение замедлилось, и цена за бумагу составила 505 руб.

София Моисеенко