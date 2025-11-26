Газпромбанк, научный центр LIFT и НИЯУ МИФИ укрепляют сотрудничество

На одной из площадок Конгресса молодых ученых 2025 Газпромбанк, научный центр LIFT и МИФИ подписали трехстороннее соглашение об эффективном сотрудничестве в сфере науки и образования.

Это стало шагом к созданию устойчивой платформы взаимодействия между ведущим техническим университетом страны, частным научным центром биомедицинских технологий и одним из крупнейших финансовых институтов России.

Уже сейчас LIFT и МИФИ реализуют шесть совместных проектов, в числе которых — разработки сенсоров и зондов на основе наноматериалов. В январе этого года стартовал совместный проект LIFT и МИФИ при поддержке Газпромбанка, целью которого является разработка инновационных тест-систем с квантовыми точками для обнаружения туберкулеза.

В рамках партнерства стороны будут развивать образовательные программы, популяризировать инженерные специальности и вовлекать студентов и аспирантов МИФИ в практическую работу над инновационными проектами.

Сотрудничество предполагает проведение совместных НИОКР, реализацию инженерных инициатив, в том числе в области биотехнологий и медицинской техники, а также организацию стажировок, семинаров, конференций и других профессиональных мероприятий. Кроме того, соглашение предусматривает обмен научно-технической и аналитической информацией. Одним из важнейших принципов сотрудничества является взаимная поддержка в образовательной, информационной, научно-исследовательской и инженерной видах деятельности.

Алексей Федоров, вице-президент Газпромбанка: «В Газпромбанке мы убеждены, что наиболее значимые технологические прорывы сегодня рождаются на стыке возможностей науки и потребностей бизнеса. Кооперационная модель, в которой объединяются потенциал университетов, компетенции научных центров и опыт крупных компаний, уже показывает высокую эффективность. Она позволяет быстрее проходить путь от фундаментальных идей до практических инженерных решений и масштабируемых продуктов. Соглашение с МИФИ и LIFT подтверждает, что такой формат взаимодействия работает, и мы намерены последовательно его развивать, усиливая связи между академической средой и индустрией и создавая условия для появления новых технологий, востребованных экономикой и обществом».

Михаил Насибулин, генеральный директор научного центра LIFT: «Для нас особенно важно, что партнерство с Газпромбанком и МИФИ укрепляет формат частной науки, которая сегодня играет все более заметную роль в развитии биомедицинских технологий. Вместе мы создаем среду, где научные идеи могут быстрее проходить путь от лаборатории до применения. Такое сотрудничество поможет ускорить появление новых высокотехнологичных продуктов и вовлечь в эту работу молодых специалистов, которые будут формировать технологическое будущее страны».

Владимир Шевченко, ректор НИЯУ МИФИ: «Данное соглашение — это стратегический шаг по созданию уникальной экосистемы, где фундаментальная наука НИЯУ МИФИ встречается с передовыми прикладными задачами научного центра LIFT и финансовой экспертизой Газпромбанка. Именно на стыке таких компетенций рождаются прорывные технологии, способные изменить будущее. Для наших ученых, студентов и аспирантов это прямая дорога к работе над реальными проектами мирового уровня. Мы создаем среду, где их идеи могут быть быстро реализованы и востребованы, укрепляя тем самым технологический суверенитет страны».

