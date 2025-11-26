Выбран подрядчик для благоустройства у модульной поликлиники в Ярославле

В Ярославле контракт на благоустройство прилегающей к модульной поликлинике территории на улице Гоголя заключат в декабре с ООО «Ярус». Компания стала победителем торгов, сообщили в региональном правительстве.

Цена контракта составит 26,8 млн руб. У поликлиники сделают пешеходные зоны, проезды и тротуары, установят скамейки, проведут озеленение. Территория будет освещена и огорожена. Согласно описанию объекта закупки, подрядчику на работу дается 170 дней.

Модульную поликлинику планируют открыть в первом квартале 2026 года.

Алла Чижова