Акции НКХП упали на 7% после заявления Рябкова о безнадежности зерновой сделки

Акции Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП) подешевели на 7% после заявления замглавы МИДа Сергея Рябкова о том, что время зерновой сделки ушло. Это следует из данных торгов Московской биржи по состоянию на 14:39 мск. К 16:20 снижение акций замедлилось до 4,5%, цена за акцию составила 508 руб.

Замглавы МИД России Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ



«Время ее (зерновой сделки.—“Ъ”), видимо, все-таки скорее ушло. Есть, разумеется, понимание, что в сфере продовольственной безопасности необходимы действенные работоспособные усилия»,— заявил господин Рябков на пресс-конференции (цитата по ТАСС). Так он ответил на вопрос журналиста о заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении обсудить возобновление зернового коридора.

По словам господина Рябкова, Евросоюз «саботировал реализацию целой серии пониманий», которые помогали бы стабилизировать ситуацию на продовольственных рынках стран, которые нуждаются в зерновых поставках из России.

Соглашение о зерновых поставках было заключено в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН. В 2023 году МИД России объявил о прекращении «зерновой сделки», обвинив другие стороны соглашения в отказе исполнять требования Москвы.