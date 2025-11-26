Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Совершивший наезд на болельщиков «Ливерпуля» мужчина признал свою вину

Пол Дойл, совершивший наезд на болельщиков футбольного клуба «Ливерпуль», признал свою вину в суде. Об этом сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошел 26 мая в центре Ливерпуля во время празднования победы команды в чемпионате Англии. Пол Дойл, находясь за рулем Ford Galaxy, на большой скорости въехал в толпу. По данным Королевской прокурорской службы (CPS), пострадали 134 человека в возрасте от шести месяцев до 77 лет, около 50 из них были госпитализированы.

Полиция задержала Пола Дойла на месте преступления. В суде ему предъявили обвинения по 31 пункту, в том числе в умышленном нанесении телесных травм и опасном вождении. Изначально он отрицал вину, однако сегодня сознался в содеянном. Глава CPS Сара Хэммонд назвала наезд на толпу болельщиков «актом преднамеренного насилия».

По информации газеты Daily Mail, двухдневное слушание по вынесению приговора должно начаться 15 декабря.

Таисия Орлова

Новости компаний Все