Совершивший наезд на болельщиков «Ливерпуля» мужчина признал свою вину

Пол Дойл, совершивший наезд на болельщиков футбольного клуба «Ливерпуль», признал свою вину в суде. Об этом сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошел 26 мая в центре Ливерпуля во время празднования победы команды в чемпионате Англии. Пол Дойл, находясь за рулем Ford Galaxy, на большой скорости въехал в толпу. По данным Королевской прокурорской службы (CPS), пострадали 134 человека в возрасте от шести месяцев до 77 лет, около 50 из них были госпитализированы.

Полиция задержала Пола Дойла на месте преступления. В суде ему предъявили обвинения по 31 пункту, в том числе в умышленном нанесении телесных травм и опасном вождении. Изначально он отрицал вину, однако сегодня сознался в содеянном. Глава CPS Сара Хэммонд назвала наезд на толпу болельщиков «актом преднамеренного насилия».

По информации газеты Daily Mail, двухдневное слушание по вынесению приговора должно начаться 15 декабря.

Таисия Орлова