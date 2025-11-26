Алавиты отделяются от центра

Сирийские алавиты организовали во вторник, 25 ноября, одну из крупнейших протестных акций с тех пор, как 8 декабря 2024 года был свергнут Башар Асад, выходец из этой этноконфессиональной общины. Поводом стали погромы, которые бедуины-сунниты устроили в алавитских районах города Хомса в отместку за жестокое убийство супругов, принадлежавших к одному из бедуинских племен. К побережью Арабской Республики, которая стала очагом алавитских выступлений, были стянуты силы безопасности переходного правительства. Они открыли огонь по протестующим. Как заявил Дамаск, силовые меры были приняты из-за провокационных действий сторонников Асада, которые пытались воспользоваться напряженной ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Фото: Haidar Mustafa / Reuters

Фото: Haidar Mustafa / Reuters

Побережье Сирии, компактно населенное алавитским меньшинством, стало 25 ноября местом проведения уличных манифестаций — крупнейших с того момента, как рухнуло правительство Башара Асада. Базирующаяся в Великобритании «Сирийская обсерватория по правам человека» насчитала как минимум 42 уличных выступления. Тысячи протестующих собрались, чтобы потребовать защиты для этноконфессиональных меньшинств Арабской Республики и призвать правительство, возглавляемое президентом Ахмедом аш-Шараа, к децентрализации политической системы. Последний лозунг де-факто повторяет давнее требование курдских военизированных формирований, до сих пор контролирующих восток Сирии, и отрядов друзского ополчения, действующих на юге.

Протесты алавитов стали ответом на погромы, которые совершили в их кварталах в Хомсе местные бедуины. Гнев последних вызвало жестокое убийство, совершенное на этноконфессиональной почве. 23 ноября в одном из жилых домов Хомса были обнаружены останки супружеской пары, принадлежавшей к бедуинскому племени. Мужчина погиб в результате ударов холодным оружием, а на теле его супруги были обнаружены следы ожогов.

Признаком того, что преступление не носило бытового характера, стали оскорбительные надписи на стенах дома, сделанные кровью.

Виновниками преступления были названы алавиты — представители шиитской общины, занимавшей привилегированное положение при прежней власти. Бедуины устроили набег на алавитские кварталы с поджогами и стрельбой.

В район беспорядков были введены силы переходного правительства. Как проинформировал в соцсети X министр информации Сирии Хамза аль-Мустафа, эскалацию в Хомсе удалось вовремя остановить благодаря развертыванию сил безопасности центрального правительства и усилиям муниципальных властей. «Несмотря на чудовищность преступления (в отношении супружеской пары.— “Ъ”) и импульсивную реакцию некоторых жителей, жаждущих мести, государству и обществу удалось сдержать действия преступников,— подчеркнул он.— Гражданский мир остается основным приоритетом для сирийского правительства, и необходимо приложить немало усилий для его укрепления».

Что касается прибрежных провинций Сирии, то ситуация по всем признакам вышла за рамки обычного протеста. Как отмечает The New York Times, правительственные силы безопасности, переброшенные на побережье, открыли огонь по демонстрантам.

По версии МВД переходного правительства, стрельба стала ответом на нападения со стороны подстрекателей — сторонников Башара Асада.

Несмотря на это объяснение, ситуация напомнила резню и погромы, прокатившиеся по алавитским населенным пунктам Сирии в марте этого года, когда лояльные Дамаску армейские силы устроили самосуд над протестовавшими жителями и убили более 1 тыс. человек.

«Некоторые акции начались в формате мирного протеста, но быстро превратились в среду для систематического подстрекательства к межконфессиональной розни и были использованы рядом медиаплатформ за пределами страны для распространения языка вражды и требований освобождения военных преступников (чиновников эпохи Асада.— “Ъ”),— заявил глава службы внутренней безопасности провинции Латакия Абдулазиз аль-Ахмад.— В ходе протестов силы безопасности заметили группы, связанные с преступными ячейками остатков свергнутого режима, которые сеяли хаос и нападали на сотрудников полиции и спецподразделений».

Сирийские силовые структуры заявляют, что право на мирные демонстрации и свободное выражение мнения гарантировано всем сирийцам, однако подчеркивают, что будут принимать правовые меры против любого, кто нарушает закон или участвует в разжигании этноконфессиональной розни. Что касается требований алавитов о децентрализации страны, то их переходное правительство предпочло проигнорировать.

Нил Кербелов