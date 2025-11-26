Зарубежные СМИ: Что известно о приговоре экс-президенту Бразилии?

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару приговорен к 27 годам колонии. Окончательное решение вынес Верховный суд страны, в начале ноября он отклонил последнюю возможную апелляцию политика. Болсонару признали виновным в сентябре. По версии следствия, он планировал заговор против действующего президента страны Лулы да Силвы. Отбывать срок Болсонару будет в столичной тюрьме, туда его перенаправили еще во время судебного процесса. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Расследование дела против бывшего президента Бразилии началось в 2022-м, вскоре после того, как Болсонару проиграл на выборах Луле да Силве, напоминает CNN. По версии федеральных властей, политик почти сразу после голосования начал разрабатывать план, как сохранить пост. В итоге в январе 2023 сторонники Болсонару атаковали здания в столице. Уже во время суда 70-летний Болсонару смог добиться для себя домашнего ареста в качестве меры пресечения. Политик ссылался на возраст и проблемы со здоровьем, в том числе недавно диагностированный рак кожи. Однако на прошлой неделе бывшего президента взяли под стражу из-за угрозы побега. Тогда Болсонару признался, что «из любопытства» приложил паяльник к электронному браслету для слежки.

Вместе с политиком к тюремным срокам приговорили и его соратников, отмечает бразильский телеканал Globo. Среди них несколько бывших министров и генералов, почти всех осудили минимум на 16 лет. Суд постановил лишить их права голосовать, быть избранными и вступать в политические партии. Такие же ограничения коснутся и бывшего президента. Болсонару начнет отбывать наказание в Бразилиа, в штаб-квартире федеральной полиции. По данным Globo, его разместили в небольшой камере на 12 кв. м. Там есть отдельная ванная комната, телевизор, мини-холодильник и кондиционер. Такие условия ему предоставлены из-за статуса высокопоставленного чиновника, это предусмотрено местным законодательством.

Как пишет Reuters со ссылкой на сыновей Болсонару, политик сейчас «эмоционально уничтожен». Дети, посетив отца, назвали судебный процесс сфальсифицированным преследованием и настоящей психологической пыткой. По словам адвокатов, суд поспешил с вынесением приговора и должен был дать больше времени на апелляцию. При этом защита не прекратит попытки оспорить решение, отмечает агентство. Борьбу собирается продолжать и семья Болсонару, но уже на политическом поле. Как отмечает агентство, его родственники пытаются сохранить влияние в политике Бразилии и готовят нового консервативного кандидата к президентским выборам в следующем году.