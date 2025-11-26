В Туапсе на пострадавшей от атак БПЛА территории ввели локальный режим ЧС

Многоквартирный дом в Туапсе, пострадавший от налета беспилотников 25 ноября, объявлен территорией чрезвычайной ситуации, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В результате падения обломков БПЛА в ночь на 25 ноября на крыше многоэтажного дома в Туапсе произошел пожар, который перекинулся на квартиры. Осколками ранило охранника, который отказался от госпитализации после оказания ему помощи.

После ликвидации пожара спасатели приступили к разбору завалов и уборке мусора в пострадавших квартирах, сейчас работы продолжаются. Ремонтом крыши здания займется ТСЖ, которое управляет жилым домом. Для максимального ускорения восстановительных работы муниципалитет намерен оказать пострадавшим дополнительную помощь, говорится в сообщении администрации Туапсинского района.

Анна Перова, Краснодар