Депутат Государственной думы Андрей Луговой (ЛДПР) сообщил, что ему поступило предложение об установке памятника жертвам украинских репрессий вместо Соловецкого камня на Лубянской площади в Москве.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Государственной думы Андрей Луговой

Господин Луговой заявил в Telegram-канале, что его опрос от 21 ноября о судьбе Соловецкого камня (мемориала жертвам политических репрессий в СССР) подвергся атаке ботофермы и завел новое голосование.

В этот раз депутат предложил решить сперва: «увезти камень или оставить». Что поставить вместо него он призвал решить позже, однако уточнил, что ему уже поступают предложения. «Люди предложили разные варианты: от возвращения на Лубянку Феликса Дзержинского до установки памятника Александру Невскому или жертвам украинских репрессий»,— написал Андрей Луговой.

«В одном и правые, и левые согласны: с местом поклонения ельцинистов-либералов, западных послов и прочих ренегатов надо что-то делать»,— постулировал либерал-демократ.

Как ранее заявил «Ъ» господин Луговой, в его изначальном опросе приняло аномальное количество участников для воскресного вечера. Большинство «подозрительных» голосов отошло варианту о сохранении Соловецкого камня. В новом опросе на 16:20 мск лидирует вариант «убрать» мемориал (89%).

Степан Мельчаков