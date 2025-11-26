Депутату Луговому предложили установить на Лубянке памятник жертвам украинских репрессий
Депутат Государственной думы Андрей Луговой (ЛДПР) сообщил, что ему поступило предложение об установке памятника жертвам украинских репрессий вместо Соловецкого камня на Лубянской площади в Москве.
Депутат Государственной думы Андрей Луговой
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Господин Луговой заявил в Telegram-канале, что его опрос от 21 ноября о судьбе Соловецкого камня (мемориала жертвам политических репрессий в СССР) подвергся атаке ботофермы и завел новое голосование.
В этот раз депутат предложил решить сперва: «увезти камень или оставить». Что поставить вместо него он призвал решить позже, однако уточнил, что ему уже поступают предложения. «Люди предложили разные варианты: от возвращения на Лубянку Феликса Дзержинского до установки памятника Александру Невскому или жертвам украинских репрессий»,— написал Андрей Луговой.
«В одном и правые, и левые согласны: с местом поклонения ельцинистов-либералов, западных послов и прочих ренегатов надо что-то делать»,— постулировал либерал-демократ.
Как ранее заявил «Ъ» господин Луговой, в его изначальном опросе приняло аномальное количество участников для воскресного вечера. Большинство «подозрительных» голосов отошло варианту о сохранении Соловецкого камня. В новом опросе на 16:20 мск лидирует вариант «убрать» мемориал (89%).