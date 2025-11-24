Депутат Луговой проверит достоверность опроса о судьбе Соловецкого камня

Депутат Государственной думы Андрей Луговой (ЛДПР) считает подозрительными результаты опроса в его Telegram-канале, в котором он спросил у подписчиков: «Какой памятник должен стоять на Лубянской площади Москвы?». За ночь с 23 на 24 ноября у варианта «Соловецкий камень» появилось аномальное количество сторонников, заявил депутат «Ъ».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Андрей Луговой

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господин Луговой сказал, что подозрительная активность в опросе зафиксирована с 18:00 мск 23 ноября до 1:00 мск 24 ноября. «Эти штучки не пройдут, — заявил депутат. — У нас есть возможности проверить, как вдруг ночью столько голосующих появилось, тем более в воскресенье вечером».

В опросе, опубликованном 21 ноября, большинство голосов распределилось между двумя вариантами: Соловецким камнем и памятником революционеру Феликсу Дзержинскому. Последний вариант охарактеризован в голосовании как «сигнал современным врагам народа и предателям: время миндальничать закончилось». На 15:40 мск 50% голосов (из 26,2 тыс.) отошло памятнику Дзержинского, 46% — Соловецкому камню (примерно 12 тыс. голосов). При этом еще сегодня утром, когда в опросе приняли участие еще только 17,6 тыс. человек, Соловецкий камень обладал почти двукратным отрывом (64% голосов).

По мнению Андрея Лугового, сегодня Соловецкий камень — место притяжения иностранных дипломатов, возлагающих цветы к монументу в памятные даты. «Используют его (Соловецкий камень. — "Ъ") в политических задачах. Они пытаются политически использовать репрессивную историю, которая у нас была в 30-е годы»,— заявил депутат. Так, как объяснил член ЛДПР, иностранными государствами постулируется: «Россия — страна рабов».

Господин Луговой также рассказал «Ъ», что по-прежнему «прекрасно относится» к опросам в Telegram-каналах в качестве инструмента сбора общественного мнения. «Мне для себя интересно это»,— объяснил депутат. В июле он ссылался на опрос в своем Telegram-канале в вопросе поддержки населением очередной инициативы ЛДПР. Тогда речь шла о законопроекте, который запрещал въезд в Россию семьям трудовых мигрантов.

В 15:01 мск Андрей Луговой сообщил, что он приостанавливает голосование по памятнику на Лубянской площади.

Степан Мельчаков