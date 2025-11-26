«Крошка картошка» не выявила подтвержденных случаев отравления едой сети

Сеть кафе «Крошка картошка» внепланово проверила одну из своих точек после публикации Telegram-канала SHOT. Корреспондент проекта SHOT Проверка посетил кафе и обнаружил грубые нарушения санитарных норм. В пресс-службе «Крошки картошки» ответили на публикацию и заявили, что подтвержденных случаев отравлений едой сети нет.

Для проверки информации от Telegram-канала руководство сети внепланово посетило франчайзинговое кафе. Там они взяли образцы продукции с производства и непосредственно из ресторана, чтобы их проверить. В «Крошке картошке» заявили, что после завершения процедур сеть готова предоставить все результаты.

В «Крошке картошке» фиксируют и проверяют каждое заявление об отравлении в сети кафе, отметили в пресс-службе. Пока подтвержденных случаев отравления не было выявлено. «Мы считаем важным опираться исключительно на проверяемые факты и официальные заключения, а не на неподтвержденные сообщения»,— призвали в пресс-службе сети.

Сегодня проект SHOT опубликовал ролик с проверкой одной из точек «Крошки картошки» в Москве. В еде из этого кафе, по утверждению журналистов, нашли кишечную палочку. Кроме того, корреспондент рассказала о курящих на рабочем месте поварах, грязи на кухне и просроченных продуктах.