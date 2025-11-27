Обещание чуда
Адвент-календари этого декабря
«Коммерсантъ Стиль» рассказывает про самый востребованный бьюти-продукт конца года — адвент-календарь — и выбирает самые впечатляющие варианты.
Фото: East News
Бьюти-индустрия не дает забыть о приближении праздничного сезона и принять тот факт, что 2026 год наступит всего через несколько недель (сюрприз!). Своеобразный обратный отсчет начнется 1 декабря, а его инструментом традиционно станут адвент-календари.
Современные календари претерпели изменения со времен красиво оформленных окошек со спрятанным внутри с шоколадом, превратившись в настоящие символы роскоши и гедонизма. Это ни с чем не сравнимое удовольствие — каждый день открывать окошечки адвента и находить внутри очередной мини-сюрприз. Ольга Бабанакова, директор по маркетингу Clarins, говорит, что адвент-календари уже давно стали универсальным подарком и их главный секрет — в эмоциях, которые они дарят. «Адвент-календари позволяют познакомить потребителей с новыми продуктами и бестселлерами бренда. В них включаются легендарные, проверенные временем средства, а также самые яркие новинки. О коммерческой выгоде здесь речь не идет: в подарочные наборы компания больше вкладывает, чем получает,— рассказывает Ольга Бабанакова.— Сегодня адвент-календари стремятся создавать самые разные компании, в том числе те, которые далеки от мира красоты или моды. Недавно увидела такой продукт даже у стримингового сервиса фильмов».
Отдельная история — это парфюмерные календари. Их традиционно выпускают такие гиганты индустрии, как Jo Malone London, Dior, Lancome. С их помощью можно вполне бюджетно познакомиться с новыми композициями, а также вспомнить проверенные временем, классические ароматы.