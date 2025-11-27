Обещание чуда

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает про самый востребованный бьюти-продукт конца года — адвент-календарь — и выбирает самые впечатляющие варианты.

Бьюти-индустрия не дает забыть о приближении праздничного сезона и принять тот факт, что 2026 год наступит всего через несколько недель (сюрприз!). Своеобразный обратный отсчет начнется 1 декабря, а его инструментом традиционно станут адвент-календари.

Ольга Бабанакова



Современные календари претерпели изменения со времен красиво оформленных окошек со спрятанным внутри с шоколадом, превратившись в настоящие символы роскоши и гедонизма. Это ни с чем не сравнимое удовольствие — каждый день открывать окошечки адвента и находить внутри очередной мини-сюрприз. Ольга Бабанакова, директор по маркетингу Clarins, говорит, что адвент-календари уже давно стали универсальным подарком и их главный секрет — в эмоциях, которые они дарят. «Адвент-календари позволяют познакомить потребителей с новыми продуктами и бестселлерами бренда. В них включаются легендарные, проверенные временем средства, а также самые яркие новинки. О коммерческой выгоде здесь речь не идет: в подарочные наборы компания больше вкладывает, чем получает,— рассказывает Ольга Бабанакова.— Сегодня адвент-календари стремятся создавать самые разные компании, в том числе те, которые далеки от мира красоты или моды. Недавно увидела такой продукт даже у стримингового сервиса фильмов».

Отдельная история — это парфюмерные календари. Их традиционно выпускают такие гиганты индустрии, как Jo Malone London, Dior, Lancome. С их помощью можно вполне бюджетно познакомиться с новыми композициями, а также вспомнить проверенные временем, классические ароматы.

Babor, ампульный адвент-календарь Babor 2025: 24-дневный курс ампул с увлажняющим и омолаживающим эффектом Molecule, лимитированный адвент-календарь с 31 ячейкой, в которых спрятаны ароматы, средства ухода за кожей и свечи от Vilhelm Parfumerie, Amouage, Clive Christian, Byredo, Stefano Ricci, Memo, Dr. Levy, Emma Hardie, Swiss Perfection, MZ Skin, Juliette Has a Gun Clarins, адвент-календарь с 12 средствами ухода и макияжа: популярные средства для ухода за лицом и телом, декоративная косметика Klapp Skin Care Science, адвент-календарь с ампульными концентратами с различным эффектом воздействия на кожу, кремами Retinol MLP и Hyaluronic MLP Payot, адвент-календарь Calendrier De L'avent в оформлении французской художницы Лесли Дэвид: 24 окошка с избранными средствами по уходу за лицом, телом и волосами DTMS, адвент-бокс Don't Touch My 2026 со средствами ухода и подарками-сюрпризами. В составлении бокса приняли участие: Ольга Монастырская-Уклеина, Полина Полудкина, Лика Глазкова, Клава Гольман. Бокс вышел ограниченным тиражом Ellior, адвент-календарь с 30 ампулами для нормализации работы сальных желез, сияния, уплотнения и омоложения кожи Thalion, лимитированный адвент-календарь «Поэзия океана»: 24 средства для лица и тела в полноразмерных флаконах и миниатюрах. Автор декора — ботаник и художник Эмелин Ле Ру. В дизайне использована экологичная упаковка из перерабатываемого картона Art&Fact, новогодний адвент-календарь в форме кубика, собранного из элементов тетриса. В каждой ячейке — средства ухода за кожей разного типа: красный и салатовый (универсальные), фиолетовый (для сухой и чувствительной кожи), зеленый (для жирной, проблемной и комбинированной)

Ирина Кириенко