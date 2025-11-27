Мужчина носит Explorer

Показ новой коллекции Explorer зима-осень 2026/27 флорентийского мужского бренда Stefano Ricci прошел на днях в театре Niccolini — самом старинном, построенном еще в XVI веке театре столицы Тосканы.

Фото: Andy Mann / Stefano Ricci

Выпускаемые два раза в год на протяжении последних четырех лет коллекции Explorer не входят в основную линейку бренда, но остаются любимым детищем его создателей. Каждой такой коллекции предшествует путешествие в экзотические места планеты, в которых принимают участие основатель марки Стефано Риччи, его сыновья — исполнительный директор Филиппо Риччи и креативный директор Николо Риччи, художники и дизайнеры, черпающие в незнакомых пейзажах вдохновение и кураж на создание новых образов. Ранее они уже отправлялись в Исландию, Индию, Камбоджу и прочие заповедные уголки планеты.

Фото: Moggi Studio / Stefano Ricci

Нынешняя коллекция явилась плодом впечатлений от Патагонии и Огненной Земли, и одновременно с ее показом прессе был представлен снятый в ходе этого путешествия фильм, ставший своего рода рекламной кампанией Explorer-2026/27.

На фоне экзотических и порой экстремальных пейзажей мест, названных участниками экспедиции «краем света», перед зрителем предстает бэкстейдж, сам процесс съемки коллекции и ее основные образы. Модели то скачут на конях, то балансируют на краю обрыва, то прогуливаются по кромке ледяного озера. О качестве съемок говорит имя оператора-постановщика фильма — легендарного Стива Маккари, прославившегося своим портретом афганской девушки. Ряд фотографий подписан другим легендарным фотографом — Александром Моэном из National Geographic. Посмотреть этот фильм в скором времени можно будет на канале Prime National Geographic.

Фото: Andy Mann / Stefano Ricci

Впрочем, и в интерьерах театра Niccolini модели впечатляли не меньше.

Парки на гусином пуху, отороченные волчьим мехом капюшоны, брюки из непромокаемой ткани фустанго, невесомые замшевые блузоны с отстегивающимися карманами, куртки из инновационных технологичных тканей, трикотаж из кашемира и викуньи. Как всегда, особое внимание дизайнеров к не выставляемым напоказ деталям — филигранно отделанным подкладкам из норки, кашемира и викуньи.

Фото: Moggi Studio / Stefano Ricci

Как подчеркнул Николо Риччи, объединяющая абсолютную элегантность и спортивный дух коллекция Explorer-2026/27 предназначена для современного мужчины, который не страшится ни экстремальных ситуаций, ни городской рутины.

Цветовая гамма коллекции отражает краски пейзажей суровой местности. Доминируют оттенки коричневого, почти обязательного в этом сезоне и соответствующего в данном случае цвету патагонской степи. Много белого — в цвет ледников, голубого — в тон местных озер, зеленого — под стать пампасам, есть фиолетовый — цвет Уачо (город в регионе Лима).

Фото: Andy Mann / Stefano Ricci

Отдельно следует остановиться на черно-белых смокингах, двойках и тройках, прообразами которых послужили пингвины с острова Магдалена. Формальная часть коллекции выстроена из материалов, ценных уже тем, что они вытканы на уникальных ручных станках XVI–XVII веков в Antico Setificio Fiorentino. Эта являющаяся гордостью Флоренции (а теперь и семьи Риччи) старинная фабрика была куплена маркой несколько лет назад.

Бренд поддерживает ручной труд и делает на него ставку. Многие аксессуары коллекции — запонки из кристаллов, пуговицы из ценных камней, ремни из крокодиловой кожи — являются изделиями высокого артизаната.

Фото: Andy Mann / Stefano Ricci

Кроме того, марка старается внести свой вклад в защиту живой природы, и в ходе патагонской миссии Stefano Ricci заключил договор о защите и поддержке пумы в этих местах с местной природозащитной организацией. Впрочем, Никола Риччи не скрывает, что таким образом бренд намеревается вызвать симпатию латиноамериканских потенциальных покупателей в своем стремлении завоевать мексиканский рынок.

А вообще-то, как признался Николо “Ъ”, ему очень не хватает рынка российского и бренд с нетерпением ждет момента, когда сможет на него вернуться.

Фото: Filippo Ricci / Stefano Ricci

Елена Пушкарская, Флоренция