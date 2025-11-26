В Ярославле парковочное пространство разделили на 30 резидентских зон

В Ярославле в платном парковочном пространстве создано 30 резидентских зон, в которых местные жители имеют право на льготную парковку. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Например, зона 0001 включает в себя квартал, ограниченный улицей Терешковой, Волжской набережной, улицей Победы и Флотским спуском. Жители этого квартала могут в его границах оставлять на платной парковке свои машины бесплатно с 19:00 до 08:00, а в остальное время — по абонементу (400 руб. в месяц, 3 тыс. руб. в год). В остальных зонах резиденты будут парковаться на общих основаниях.

В Ростове Великом, Переславле-Залесском и Угличе создано по три резидентских зоны, а в Рыбинске — девять. Месячный абонемент для резидентов в этих городах обойдется в 300 руб., а годовой — в 1800 руб., кроме Рыбинска (2400 руб.).

Получить резидентское разрешение можно через МФЦ, а несколько позже — через Госуслуги.

Антон Голицын