В четвертый раз никто не купил 10% долей в белгородском «Узле связи»

Четвертый аукцион по продаже 10% долей в ООО «Узел связи», принадлежащих администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, признан несостоявшимся. Комиссия приняла такое решение из-за отсутствия заявок на участие. Информация об этом появилась на портале «ГИС Торги».

Начальная цена лота составляла 9,8 млн руб. Всего доля администрации горокруга в компании составляет 30,5%. Уставный капитал «Узла связи» — 75 млн, номинальная стоимость доли муниципалитета равняется 22,9 млн.

Пятый аукцион пока не объявлен.

До этого компанию пытались продать с торгов в октябре 2022 года за 10,3 млн руб., в ноябре 2023-го за 9,1 млн руб. и в ноябре 2024-го за 9,7 млн руб. Все прошлые торги также были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Кабира Гасанова