Путин оценил вклад Лукашенко в урегулирование на Украине

Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Бишкеке отметил вклад президента Белоруссии в переговорный процесс по Украине. Президент РФ подчеркнул, что коллега «всегда в курсе» и тема урегулирования его беспокоит.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) и президент России Владимир Путин

«Мы помним о вашем вкладе в урегулирование этого конфликта»,— сказал Владимир Путин (цитата по «РИА Новости»).

Александр Лукашенко, в свою очередь, назвал Минск возможной площадкой для будущих переговоров по Украине.