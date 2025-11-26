Лукашенко предложил провести переговоры России и Украины в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Минск возможной площадкой для переговоров России и Украины по урегулированию. Об этом господин Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Бишкеке.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, это к месту будет. Мы всегда готовы»,— уточнил белорусский президент. Он напомнил, что на территории республики проходили первые контакты Москвы и Киева.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Белоруссия и Турция — это две страны, которые лучше всего подходят на роль посредников при переговорах российской и украинской сторон. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по словам господина Лаврова, заинтересован в создании площадки для урегулирования конфликта. От встреч в Стамбуле, подчеркнул министр, отказалась Украина, а не Россия.