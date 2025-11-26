Euractiv: Каллас призвала политиков в Бельгии «не ныть» из-за российских активов

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на встрече с депутатами Европейской народной партии в Страсбурге призвала использовать замороженные активы России для поддержки Украины. Как сообщает Euractiv, это вызвало раздражение у некоторых политиков, особенно у представителей Бельгии.

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Госпожа Каллас «решительно защищала» идею направить российские активы на кредиты для Украины, но столкнулась с сопротивлением. По данным Euractiv, она задавала оппонентам вопросы: «Чего боится Бельгия? Какой судья встанет на сторону России?». Бельгийский премьер-министр Барт де Вевер ранее заявлял, что в случае изъятия замороженных в бельгийском депозитарии активов, Россия конфискует активы европейского бизнеса на своей территории, и это спровоцирует подачу исков против Брюсселя.

Источники заявили Euractiv, что сочли тон госпожи Каллас снисходительным. По их словам, она, среди прочего, напомнила о своем эстонском происхождении и этим обосновала способность лучше понимать Россию. Участники встречи считают, что главный посыл в выступлении Каи Каллас был такой: «Прекратите ныть».