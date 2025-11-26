Основана в 1998 году. Занимает третье место в рэнкинге лизинговых компаний России по итогам первой половины 2025 года рейтингового агентства «Эксперт РА» по объему нового бизнеса с показателем 60,45 млрд руб. Портфель — 835,93 млрд руб. По собственным данным, лизинговый портфель на 48,4% представлен железнодорожной техникой, на 25,6% грузовым автотранспортом, на 13,6% — легковыми автомобилями, на 8,2% — спецтехникой, на 3,7% — оборудованием.

Список оказываемых услугу включает «помощь на дороге», доставку техники, страхование выкупленного имущество и водителей, топливные карты. В России работает более 65 офисов «Альфа-Лизинга», штат сотрудников превышает 2 тыс. человек. Владелец 100% ООО «Альфа-Лизинг» — Альфа-банк.