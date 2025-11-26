В Воронеже депутаты ужесточили правила размещения НТО во дворах

На третьем заседании Воронежской городской думы шестого созыва были приняты поправки в положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов (НТО), которые запрещают устанавливать киоски на расстоянии менее 15 м от жилых домов. Изменения были инициированы для приведения местных нормативов в соответствие с недавно обновленными правилами благоустройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Нововведение вызвало вопросы у депутата Маргариты Жуковой, которая выразила мнение, что ограничение может негативно сказаться на малом бизнесе и жителях многоквартирных домов: «Жители иногда зарабатывают, размещая на территории своего ТСЖ, на домовой территории киоск. У них территория не позволяет сделать отступ в 15 м. Есть решение Конституционного суда, что жители имеют на это право. В данном случае благоустройство двора — это дело жителей, почему мы запрещаем?».

Руководитель управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации Воронежа Юлия Провоторова пояснила, что инициатива связана с обращениями жителей и контролирующих органов, в том числе Роспотребнадзора. Несмотря на дискуссию, большинство депутатов поддержало проект решения.

С начала марта управление административно-технического контроля городской администрации организовало демонтаж 69 НТО, из которых 42 располагались на внутридворовой территории.

Ульяна Ларионова