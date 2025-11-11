В Воронеже эвакуировали все автолавки

С начала марта 2025 года с улиц Воронежа эвакуировали 34 незаконные автолавки, что полностью прекратило их несанкционированное размещение. Параллельно управление административно-технического контроля городской администрации организовало демонтаж 69 нестационарных торговых объектов (НТО), из которых 42 располагались на внутридворовой территории. Итоги работы озвучил на еженедельном совещании в мэрии руководитель управления Виталий Черемушкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«В 2023 — 2024 годах остро стояла проблема незаконного размещения автолавок. Изменения в законодательстве позволили относить автолавки к брошенным транспортным средствам, что дало правовые основания для их эвакуации. Мероприятия проводились в ночное время с привлечением сотрудников полиции, а в настоящее время ведется претензионная работа по взысканию расходов с их владельцев»,— подчеркнул господин Черемушкин.

С начала года было также демонтировано 69 незаконных НТО (в 2023 году — 26, в 2024 году — 95). Сумма взысканий с владельцев объектов за снос составила 4,1 млн руб., при этом расходы бюджета равняются 2,7 млн руб. Работа по побуждению владельцев к добровольному сносу позволила сэкономить еще 4,3 млн руб.

В октябре стало известно, что администрация Воронежа запустила систему онлайн-мониторинга НТО, в которую включено более 2 тыс. точек, включая сезонные павильоны и круглогодичные объекты.

Ульяна Ларионова