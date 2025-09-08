Школам подобрали операторов

По итогам торгов на организацию горячего питания в школах воронежский рынок практически монополизировал один поставщик — московский «Фьюжен». Из 20 закупок исключением стали лишь две, где победило ярославское ООО «Комбинат социального питания». При этом доля школ, находящихся на обслуживании у компании, сократилась в два раза: с 22 до 11. В сравнении с прошлым годом общая цена контрактов выросла сразу на 323 млн руб., хотя ранее обслуживалось всего на одну школу меньше. Стоимость завтраков и обедов увеличилась с 74 руб. до 86. Эксперты указывают, что краеугольным вопросом остается методика расчета стоимости питания, в которую не закладывают ФОТ.

Местным компаниям организация школьного питания в Воронеже оказалась не интересна

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мэрия Воронежа к началу нового учебного года заключила контракты на организацию горячего питания (обеды и завтраки) в 118 школах до лета 2026 года, следует из конкурсной документации. Общая начальная цена контрактов составила 1,03 млрд руб., фактическая снижена незначительно — до 1,02 млрд руб. Большинство из них (107 школ, 950,3 млн руб.) получило в обслуживание московское ООО «ГК Фьюжен менеджмент», которое с перерывами работает на воронежском рынке с 2019 года. По данным на 4 сентября, все договоры уже заключены.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО ГК «Фьюжен менеджмент» зарегистрировано в Москве в мае 2010 года для «деятельности предприятий общепита по прочим видам организации питания». Уставный капитал — 3,1 млн руб. В 2024 году выручка составила 2,5 млрд руб. (–2%), чистая прибыль — 30 млн (–40%). Гендиректором является Александр Милов. Единственный учредитель — столичное АО «Возрождение» (100% у Анны Благодаровой), выкупившее общество в 2024 году у ООО «Спецтех». С 2011 года компания получила 3,4 тыс. госконтрактов на 24,2 млрд руб.

В сравнении с прошлым годом общая цена контрактов выросла сразу на 323 млн руб. Ранее обслуживалось на одну школу меньше. Стоимость завтраков и обедов увеличилась с 74 до 86 руб. Питание школьников финансируется из федерального, областного и городского бюджетов. Оказываются услуги не только на уровне начального, но и среднего и основного общего образования (например, спортсменам, льготникам, детям с ОВЗ, семьям участников СВО).

Два подряда (11 школ, 78,7 млн руб.) отошли ярославскому ООО «Комбинат социального питания», хотя в учебному году 2024/25 компания обслуживала 22 школы на сумму 160,6 млн руб. (в 2022/23 было 93 школы). Представитель организации в разговоре с «Ъ-Черноземье» отметил, что снижение числа контрактов напрямую связано с ценовыми параметрами закупок. «А если цена не соответствует рынку, то смысл забирать объект? Вопрос риторический. Мы же экономику тоже просчитываем. Может, за эти деньги и качественно оказывается услуга, но там это не так просто»,— подчеркнул собеседник.

ООО «Комбинат социального питания» зарегистрировано в Ярославле в декабре 2011 года с тем же видом деятельности, что и у «Фьюжена». Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Анжела Спокойнова. Выручка за 2024 год составила 5,1 млрд руб. (+61%), чистая прибыль — 85 млн (–63%). Управляет компанией подмосковное ООО «Максимум». Владелец скрыт в ЕГРЮЛ, ранее им был Максим Вахруков (75% напрямую и 25% через ярославское ООО «СЛТ»).

В администрации Воронежа напомнили, что расходы в виде дотаций установлены на уровне 86 руб. за порцию. Закупки проводились с неопределенным объемом (общая цена контракта остается равной максимальной цене контракта), а торги велись по стоимости завтрака и обеда. «В результате средняя цена за порцию по итогам конкурсов составила 78,02 руб.»,— уточнили в мэрии. Заявки потенциальных подрядчиков оценивались по ряду критериев. Ключевым являлась стоимость услуг — цена завтрака и обеда. Кроме того, учитывались предложения участников по обеспечению высокого качества питания, опыт работы в этой сфере.

На торгах учитывалась деловая репутация в виде ЭКГ-рейтинга

Президент базовой организации СНГ по вопросам питания учащихся АНО «Институт отраслевого питания» Владимир Чернигов в беседе с «Ъ-Черноземье» пояснил, что на бесплатное горячее питание школьников в регионы выделяется федеральная субсидия с 2020 года. Год от года объем средств увеличивается, чаще всего за счет расширения числа льготников: например, питание предоставляется семьям участников СВО, в том числе погибших.

«Краеугольным вопросом остается методика расчета стоимости питания. В 2019–2020 годах нами проведен опрос по регионам, из 57 субъектов России никто не смог объяснить, как формируется цена. Хотя при этом существует пример типового контракта Минсельхоза на поставку сельхозпродукции для социальных учреждений. Входят ли в понятие "обед" только продукты или еще и этапы организации — от приготовления до уборки? А если конкурсные процедуры учитывают только стоимость продуктов, то какие цены положены в основу расчетов — розничные или оптовые (дешевле на 15–30% в зависимости от сезона)?» — рассуждает эксперт. Проблему усиливает кадровый дефицит в школьных столовых. Ограничено привлечение труда мигрантов, а работа в столовых малопривлекательна из-за сезонного характера занятости. «Большинство игроков рынка не может себе позволить найти, как сэкономить и поместиться в эти деньги. Мне кажется, что сами условия исходно недобросовестны»,— резюмировал господин Чернигов.

Анна Швечикова