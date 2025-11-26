Учителя получили гранты

Т-Банк подвел итоги Всероссийского грантового конкурса «Вклад в поколение» для педагогов точных наук. В этом году свыше 170 талантливых учителей физики, математики и информатики из 51 российского региона получат грант в размере 200 тыс. руб. Для того чтобы одержать победу, педагогам пришлось на время самим почувствовать себя учениками: пройти профильный тест, выполнить творческие, методические и исследовательские задания, пройти онлайн-интервью и записать видео одного из своих школьных уроков. С подробностями — Анна Кулецкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Мельгунов, Коммерсантъ Фото: Роман Мельгунов, Коммерсантъ

О том, что дает участие в конкурсе, рассказала директор «Т-Образования» Варвара Смирнова: «Каждое действие, каждый урок, поддержка ученика — это на самом деле вклад в будущее. Конкурс напоминает: работа педагога не напрасна. И учителя неоднократно отмечали, что конкурс позволяет взглянуть на себя со стороны, оценить свои знания, методы, подходы к обучению. Конкурс действительно непростой — целых пять этапов отбора. Мы видим, что главная цель — это, конечно, объединение и единение педагогов. Благодаря сообществу возникают прекрасные совместные инициативы. Например, в прошлом году наши учителя, победители конкурса, собрались и организовали Олимпиаду по информатике в трех регионах. Ифинансовая поддержка, поддержка сообщества, которая организуется в рамках конкурса, дала такую возможность».

Кроме гранта победители конкурса получат доступ к методическим материалам «Т-Образования», а это программы повышения квалификации, мастер-классы, лекции, вебинары для развития личных навыков и другие активности. Учителей пригласят на экскурсии в ИТ-хабы Т-Банка, где они смогут пообщаться с единомышленниками и стать частью профильного сообщества. Но главное — они могут в очередной раз почувствовать, что эта профессия имеет значение, отмечает учитель математики в школе «Летово» Ольга Калимуллина: «Я сама очень много работаю с учителями и понимаю, что есть серьезные минусы профессии учителя. С одной стороны, учитель — человек, который конкретно общается с детьми. Но над ним стоит огромная лестница управления системой образования. Конкурс — место, где он может себя проявить, показать, чем он отличается от других.

Но деньги не самое важное. Сказать, что ты важен для общества, — вот это суперважная история этого конкурса.

В этом году конкурс заметно вырос. Количество участников по сравнению с 2024-м увеличилось на 80% — это 7,6 тыс. учителей. Как отмечают в Т-Банке, за три года на поддержку педагогов было выделено свыше 70 млн руб. И это не благотворительность, а признание стратегической важности профессии, без которой будущее маленького человека рискует так и остаться черновиком.

Анна Кулецкая