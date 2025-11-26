Умерший фитнес-тренер из Оренбурга ранее привлекался за хранение наркотиков

Как стало известно «Ъ», оренбургский фитнес-тренер Дмитрий Нуянзин, скончавшийся после объявление марафона по набору веса и последующему похудению, в феврале 2022 года был осужден за хранение крупной партии наркотиков, приобретенных для личного употребления. Дзержинский районный суд Оренбурга приговорил блогера к восьми месяцам в колонии-поселении.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фитнес-тренер рассказывал в соцсетях, что покупка наркотиков произошла из-за расстройства после ссоры с девушкой. После отбывания части срока блогер освободился условно-досрочно и вернулся к тренировкам.

В ноябре текущего года Дмитрий Нуянзин запустил курс по похудению. Блогер предлагал вознаграждение клиентам с массой выше 100 кг, у кого получится сбросить 10% веса до конца года. В качестве эксперимента тренер планировал быстро набрать собственный вес с помощью употребления большого количества фастфуда, а потом его сбросить вместе с подписчиками.

Евгений Чернов