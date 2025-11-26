В Оренбурге умер фитнес-тренер, решивший набрать вес с помощью фастфуда и чипсов

В Оренбурге скончался 33-летний блогер и фитнес-тренер Дмитрий Нуянзин. Он работал персональным тренером.

В качестве эксперимента блогер планировал быстро набрать вес с помощью употребления большого количества фастфуда. В соцсети он также показывал, что ест чипсы. После набора веса он хотел его сбросить вместе с подписчиками.

Фитнес-тренер недавно запустил курс по похудению. Блогер предлагал вознаграждение клиентам с массой выше 100 кг, у кого получится сбросить 10% веса до конца года.

Евгений Чернов