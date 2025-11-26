«Max Mara решила поговорить о женщинах, которые формировали культурный ландшафт»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об осенне-зимней коллекции пальто Max Mara Atelier, вдохновленной такими сильными женщинами, как Нина Симон, Жюльетт Греко, Диана Вриланд и Жаклин Кеннеди.

Max Mara в своей актуальной осенне-зимней коллекции Atelier решила поговорить о женщинах, которые формировали культурный ландшафт. Проект Portraits de Femmes (Radicales) вдохновлен образами таких непохожих женщин, как Нина Симон, Жюльетт Греко, Диана Вриланд и Жаклин Кеннеди. Последняя — вообще отдельная вселенная, потому что посвященных Жаклин вещей в современном люксе столько, что можно собрать полноценный lookbook. Ее любимая (судя по количеству архивных фото Джекки с нею в руках) сумка Constance от Gucci была переименована в Jackie, а нынешняя Jackie 1961 — один из бестселлеров дома. У Van Cleef & Arpels таких историй несколько. Моя любимая — этрусский манжет 1970-х из кованого золота с элементами перляжа. В 2008-м вокруг него была выстроена современная линия Perlee. У Piaget своя история: именно их жесткий браслет-часы с бирюзовым каменным циферблатом Жаклин носила в 1960-е, и бренд несколько раз возвращался к этому образу. Первый современный ремейк появился в 2014 году, а затем к выходу фильма Jackie в 2016-м Piaget представили еще одну интерпретацию — с обновленными материалами, но с точным сохранением духа оригинала.

Анна Минакова