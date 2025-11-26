Лукашенко посоветовал США быть аккуратными в требованиях по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что США будут аккуратны в требованиях по урегулированию конфликта на Украине. Этот вопрос, по его словам, «требует непростых решений».

«Я надеюсь, что все будет нормально, исходя из последних событий. Если американцы будут аккуратно вести себя, будут понимать, что это непростой вопрос и требует непростых решений»,— сказал господин Лукашенко на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Бишкеке. Последний выразил мнение, что у американской стороны есть понимание нюансов переговорного процесса по Украине.

Встреча двух президентов проходит в резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке. В Киргизию Владимир Путин прилетел на три дня — с 25 по 27 ноября. С белорусским коллегой он обсудил двустороннее сотрудничество и процесс украинского урегулирования. Российский президент пообещал рассказать Александру Лукашенко, что происходит «по направлению достижения приемлемых для нас (России.— “Ъ”) результатов мирными средствами на украинском направлении».