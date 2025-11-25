Путин прилетел в Киргизию с трехдневным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом, сообщили в пресс-службе Кремля. Он пробудет в Бишкеке с 25 по 27 ноября. Помощник российского президента Юрий Ушаков накануне рассказал журналистам, что визит состоялся по приглашению президента Киргизии Садыра Жапарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба президента РФ Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент Киргизии встретил российского коллегу у трапа самолета. По словам господина Ушакова, сегодня вечером главы государств возложат венок к Вечному огню на площади Победы. После они поедут в резиденцию Ала-Арча, пообщаются в неформальной обстановке.

26 ноября Владимир Путин и Садыр Жапаров проведут переговоры. Российский президент также встретится с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко и примет участие в неформальном обеде с главами стран ОДКБ. 27 ноября господин Путин выступит на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Садыр Жапаров пригласил Владимира Путина посетить Киргизию во время своего визита в Москву в мае. В последний раз российский президент приезжал в Бишкек в октябре 2023 года. Тогда он участвовал в заседании Совета глав государств СНГ.