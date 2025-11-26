Совфед одобрил закон о бесплатном профобучении для не сдавших ОГЭ школьников

Совфед одобрил закон, дающий девятиклассникам, не сдавшим ОГЭ, возможность пройти обучение по рабочим профессиям. Согласно документу, учиться они смогут в ожидании пересдачи параллельно с подготовкой к экзаменам.

Поправки к закону «Об образовании» наделили регионы правом обучать не сдавших ОГЭ девятиклассников. Каждый субъект самостоятельно решит, нужно ли ему пользоваться таким правом, по каким рабочим профессиям (всего их более 5 тыс.) предлагать обучение школьникам и где это будет происходить. Обучение не будет принудительным и для школьников. Правила получения аттестата для тех, кто пройдет такие курсы, будут установлены Минпросвещения.

На рассмотрение в Госдуму законопроект внесли вице-спикеры Госдумы Виктория Абрамченко и Петр Толстой, а также глава думского комитета по просвещению Ирина Белых. В первом чтении документ одобрили 25 сентября. Тогда на заседании госпожа Абрамченко приводила данные: около 3% школьников не сдают экзамены, в регионах доля колеблется от 1,5% до 7%. Во втором и третьем чтениях закон приняли 19 ноября.

Подробнее — в материале «Ъ» «Двоечники подождут пересдачи у станка».

Полина Мотызлевская