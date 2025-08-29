Мобильность катится под гору

Интерес к услугам кикшеринга в России в летнем сезоне снизился на 6% год к году, в Москве — на 10%. Результат существенно хуже ожиданий участников рынка, предполагавших 30-процентный рост оборота. Падение спроса связано с плохой погодой, перебоями в работе мобильного интернета и региональными ограничениями. В некоторых городах самокаты в принципе оказались под запретом.

В апреле—августе 2025 года спрос на аренду электросамокатов по всей России снизился на 6% год к году, подсчитал оператор фискальных данных «Платформа ОФД» по запросу “Ъ”. В Москве падение оказалось более выраженным — на 10% год к году. Негативный тренд прослеживается и в отчетности Whoosh, крупнейшего оператора кикшеринга по размеру парка и числу поездок в 2024 году, по подсчетам «Трушеринга». Оборот компании в январе—июне 2025 года снизился на 14,7% год к году, до 5,36 млрд руб., чистый убыток составил 1,9 млрд руб. против прибыли в 259 млн руб. годом ранее.

В «МТС Юрент» не раскрыли финансовые результаты, но говорят, что за первое полугодие число поездок через сервис выросло на 42% год к году, до 54,2 млн. Количество методов оплаты расширилось: пользователи получили возможность приобретать «пакет минут», которого хватает на 5–20 поездок. Количество трансакций из-за этого могло снизиться, считают там. В «Яндекс GO» данные не предоставили.

Ключевой фактор снижения интереса к кикшерингу летом — плохая погода в центральной части страны, считают аналитики «Платформы ОФД».

Главный редактор «Трушеринга» Полина Волкова говорит, что фактически сезон самокатов в этом году начался в июне вместо марта. Второй проблемой директор практики оценки бизнеса и активов Neo Елена Варламова называет перебои в работе мобильного интернета в рамках мер безопасности. На тот же фактор обращают внимание в Whoosh.

Количество поездок может сокращаться и из-за регионального регулирования отрасли. Все больше чиновников заявляют об ограничениях или полном запрете электросамокатов, напоминает Полина Волкова. В Перми сервисы кикшеринга приостановили работу после того, как оставлять средства индивидуальной мобильности (СИМ) в городе разрешили только на велопарковках. В Москве, Санкт-Петербурге и Сочи действуют ограничения либо запрет на пользование ими в отдельных зонах. Во Владивостоке пользоваться самокатами в центре города нельзя по ночам. В Благовещенске с 14 июля СИМ в принципе под запретом.

Финансовый директор Whoosh Андрей Синявский обращает внимание на общее снижение потребительской активности: люди сокращают необязательные траты.

Средний чек на услуги кикшеринга в апреле—августе при этом продолжил рост: по России в целом — на 13% год к году, до 302 руб.; в Москве — на 11%, до 353 руб., следует из подсчетов «Платформы ОФД».

Результаты летнего сезона значительно хуже ожиданий бизнеса. В апреле в «Трушеринге» прогнозировали, что объем рынка кикшеринга в этом году вырастет на 30%, до 40,6 млрд руб. Крупные игроки постоянно корректируют свои финмодели, но они вряд ли ожидали снижения спроса, учитывая, что с 2020 по 2024 год рынок вырос в 12 раз, а выручка по итогам 2024 года увеличилась на 30% год к году, констатирует Елена Варламова. Господин Синявский также указывает, что компания ориентировалась на более высокий спрос, вкладываясь в развитие инфраструктуры и повышение качества услуг.

Отыграть летнее падение в сентябре-октябре вряд ли возможно, говорит госпожа Варламова. Хотя она не исключает, что убытки перестанут расти благодаря оптимизации процессов и сокращению издержек. Снизить, по ее мнению, в первую очередь нужно административные и операционные расходы. Эксперт прогнозирует, что по итогам всего года совокупная выручка отрасли сократится на 20% год к году.

Дарья Андрианова