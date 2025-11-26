Тамбовская прокуратура нашла более 600 нарушений при реализации нацпроектов

Прокуратура Тамбовской области выявила свыше 600 нарушений при реализации национальных проектов в регионе. Об этом сообщили в ведомстве.

Для устранения нарушений региональной прокуратурой внесено более 340 представлений. К административной ответственности привлечены 80 должностных лиц органов государственной власти области и муниципальных заказчиков. Возбуждено 19 уголовных дел.

«Приведенные цифры не только характеризуют работу прокуроров, но и свидетельствуют об ослаблении контроля со стороны заказчиков за эффективным и целевым расходованием вверенных бюджетных средств, в особенности — в части значимых строек»,— отметил прокурор Тамбовской области Андрей Кулагин.

Андрей Кулагин был назначен в Тамбовскую область в конце октября, сменил на посту главного прокурора региона Александра Гулягина. До этого работал зампрокурора Крыма.

Кабира Гасанова