Суд продлил арест экс-руководителю челябинского МУП «ПОВВ»

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему руководителю муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Александру Шишкову и директору ООО «Проекты и решения» (Краснодарский край) Михаилу Волкову, обвиняемым в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигуранты пробудут в следственном изоляторе как минимум до 28 февраля, сообщили «Ъ-Южный Урал» в суде.

По версии следствия, по одному из выявленных эпизодов сообщники похитили более 41 млн руб. при исполнении муниципального контракта на устранение аварии на разгрузочном коллекторе сетей в Челябинске. В этом им помогали представители крупного бизнеса в Златоусте и Миассе.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Александра Шишкова и еще трех предпринимателей задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в октябре этого года. Силовики пресекли преступление вместе с коллегами из управлений ФСБ России по Вологодской и Омской областям в результате масштабной спецоперации в Челябинске, Омске и Череповце.

В ноябре стало известно о новом преступном эпизоде в деятельности Александра Шишкова, который он совершил, по данным следствия, в должности главного инженера ПОВВ. Вместе в руководителем МУП Сергеем Хабировым они заключили два контракта на устранение аварий на объектах уличной сети Челябинска по завышенной стоимости с компанией «Проекты и решения», считает следствие. По предварительной оценке, ущерб составил 116 млн руб.

