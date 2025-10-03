Экс-глава челябинского МУП «ПОВВ» арестован по делу о хищении 41 млн рублей

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали бывшего руководителя муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП «ПОВВ»), а также трех предпринимателей по подозрению в хищении 41 млн руб. из бюджета. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, организованное группой лиц), сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения экс-руководителю МУП «ПОВВ» в виде заключения под стражу сроком на два месяца. По данным источника „Ъ-Южный Урал“ в правоохранительных органах, это Александр Шишков, исполнявший обязанности генерального директора муниципального предприятия с октября 2024 года по февраль 2025-го.

По версии следствия, руководитель челябинского ПОВВ и директор ООО «Проекты и решения» (Краснодарский край), действуя группой лиц по предварительному сговору, по одному из выявленных эпизодов похитили более 41 млн руб. при исполнении муниципального контракта на устранение аварии на разгрузочном коллекторе сетей в Челябинске.

«Для осуществления преступного замысла злоумышленникам оказывали содействие представители крупного бизнеса в Златоусте и Миассе»,— сообщает УФСБ.

В региональном УФСБ отмечают, что пресекли преступление вместе с коллегами из управлений ФСБ России по Вологодской и Омской областям в результате масштабной спецоперации в Челябинске, Омске и Череповце.

Уголовное дело по материалам челябинского УФСБ возбудило региональное управление Следственного комитета РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения еще трем фигурантам.